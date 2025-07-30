Волна цунами до четырех метров зафиксирована в Елизовском районе Камчатки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Волна цунами высотой 3-4 метра зафиксирована в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Коллеги из УГМС (управление Гидрометслужбы - ИФ) сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном была волна цунами ориентировочно - три-четыре метра. Поэтому, когда объявляется тревога цунами, нужно отойти от всех водных объектов", - сказал он на видео, размещенном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане возле Камчатки в среду в 11:24 местного времени (02:24 по Москве) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сейсмическое событие ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до 8 баллов, в Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы) - до 6 баллов. Объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива и для Северных Курил.