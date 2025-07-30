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Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Гватемале

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зарегистрирован в Гватемале у границы с Сальвадором, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:21 по Москве в среду землетрясения находился в 9 км севернее города Санта-Ана (Сальвадор) и примерно в 6 км от гватемальско-сальвадорской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6. По ее данным, очаг находился на глубине 7,7 км. Также зафиксированы три афтершока магнитудой от 5,4 до 4,8.

Сальвадор США Гватемала
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