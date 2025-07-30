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Что случилось этой ночью: среда, 30 июля

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Землетрясение магнитудой до 8,7 произошло возле Камчатки. Оно стало сильнейшим с 1952 года.

- Есть пострадавшие в результате землетрясения на Камчатке. Сильных травм, впрочем, не наблюдается.

- Три волны цунами пришли к Северо-Курильску. Заплеск первой волны пришел примерно на 200 м.

- Волна цунами затопила рыбопромышленные предприятия на Северных Курилах. Население эвакуировано, пострадавших нет.

- Правительство Японии просит население районов, где объявлена угроза цунами, эвакуироваться. Людям рекомендуется уйти на возвышенности и в эвакуационные здания.

- Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Гватемале. По интенсивности сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

- Дональд Трамп заявил, что дедлайн для России по украинскому урегулированию наступит через 10 дней. Повлияют ли на Москву новые меры Вашингтона, президент США не знает.

- Молодой человек погиб при атаке дрона в курском селе. Об этом сообщил врио губернатора области.

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