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Двух россиянок эвакуировали из горного ущелья в Казахстане

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вертолет "Казавиаспаса" эвакуировал из горного ущелья Левый Талгар в Алматинской области двух гражданок России, у одной из которых было сильное кровотечение, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"На пульт 112 поступил тревожный звонок: в районе Солнечной поляны Алматинской области находилась гражданка РФ с сильным кровотечением. Учитывая, что пеший путь к месту происшествия занимал шесть-семь часов, а эвакуация пострадавшей могла растянуться до десяти часов, без авиации было не обойтись. Для проведения спасательной операции оперативная группа РОСО МЧС выдвинулась в горы, двигаясь к месту пешим порядком. Одновременно был задействован вертолет АО "Казавиаспас", - говорится в сообщении.

Воздушное судно приземлилось на Солнечной поляне, где на борт подняли пострадавшую женщину и ее спутницу, также гражданку России, "у которой наблюдалось ухудшение состояния", сообщили в МЧС.

"Вертолет благополучно доставил обеих туристок в аэропорт Боралдай, где их уже ждала бригада Центра медицины катастроф МЧС для оказания необходимой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Казахстан МЧС
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