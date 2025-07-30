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Правительство Израиля не рассматривает всерьез возможность аннексии Газы

Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой высокопоставленные источники в израильском кабмине

Правительство Израиля не рассматривает всерьез возможность аннексии Газы
Фото: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Аннексия Газы не рассматривается властями Израиля всерьез, публичные заявления об этом были нацелены на устрашение ХАМАС с целью ускорения сделки по освобождению заложников, пишет израильская газета Haaretz.

"Пробный шар" про аннексию Газы, запущенный во вторник, следует рассматривать как попытку оказать давление на ХАМАС, чтобы (движение - ИФ) вернулось к прекращенным в настоящее время переговорам", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Израиля.

В сообщении газеты отмечается, что "это отчаянный шаг, чтобы вынудить организацию согласиться на промежуточное соглашение, к которому стремится премьер-министр Биньямин Нетаньяху".

Накануне телеканал ABC со ссылкой на источник сообщил, что премьер Израиля рассматривает вариант аннексии Газы в случае, если движение ХАМАС не согласится с планом прекращения огня.

6 июля в Дохе (Катар) возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Первые раунды этих переговоров, по сообщениям СМИ, закончились безрезультатно. 24 июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС сектор Газа
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