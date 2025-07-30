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ЕС в октябре запустит пограничную систему "въезд/выезд"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила, что установила дату запуска системы ЕС "въезд/выезд" (EES) на 12 октября 2025 года.

"Запуск системы "въезд/выезд" 12 октября 2025 года станет шагом на пути к превращению ЕС в самое современное туристическое направление в мире. Тесно сотрудничая с государствами-членами и транспортным сектором, мы создаем безопасную, эффективную и удобную для путешествий структуру, отражающую приверженность Европы как безопасности, так и технологическим инновациям", - заявила в среду исполнительный заместитель председателя ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

В опубликованном коммюнике Еврокомиссии сообщается, что EES - это "передовая технологическая система, которая будет в цифровом виде регистрировать въезды и выезды граждан не входящих в ЕС стран, прибывающих в 29 европейских государств, включая страны Шенгенского соглашения, с краткосрочными посещениями".

Система будет собирать биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, изображение лица и другую информацию, постепенно заменяя существующую систему печатей в паспортах.

"EES модернизирует и улучшит управление внешними границами ЕС. Она будет предоставлять достоверные данные о пересечениях границ, систематически выявлять лиц, нарушивших правила пребывания, а также случаи мошенничества с документами и удостоверениями личности. Таким образом, EES будет способствовать предотвращению нелегальной миграции и обеспечению безопасности граждан ЕС", - считают в Еврокомиссии.

В ЕК уверены, что новая система отвечает самым высоким стандартам защиты данных и конфиденциальности, гарантируя защиту персональных данных путешественников.

С 12 октября государства-члены начнут поэтапное внедрение EES в течение шести месяцев. Пограничные органы будут постепенно регистрировать данные граждан третьих стран, пересекающих границы. К концу этого периода EES будет полностью развернута на всех пунктах пересечения границы, объясняют в Брюсселе.

ЕК ЕС
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