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Индийская ракета вывела на орбиту спутник для наблюдения за экологической ситуацией

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель GSLV в среду вывела на орбиту спутник NISAR для прогнозирования и отслеживания природных катаклизмов, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

NISAR является совместным проектом ISRO и NASA.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота вблизи побережья южного индийского штата Андхра-Прадеш.

Спутник, в частности, поможет в прогнозировании землетрясений, извержений вулканов и цунами.


Индия
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