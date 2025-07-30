Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в 50% на импорт полуфабрикатов и изделий из меди, мотивировав это желанием стимулировать производство таких товаров внутри страны.

"За исключением ряда случаев, описанных в этой прокламации, любой импорт полуфабрикатов, изделий из меди (...) будет облагаться пошлинами в 50%", - отмечается в подписанной Трампом прокламации, опубликованной в среду Белым домом.

Президент США пояснил, что принимаемые меры, по его мнению, укрепят национальную безопасность страны.

"Министр торговли пришел к выводу, что зависимость США от иностранных поставщиков меди - это уязвимость в том, что касается нацбезопасности. Этим могут воспользоваться другие страны, чтобы нарушить устойчивость американской промышленности. Кроме того, такая ситуация показывает уязвимость США в случае перебоев в работе цепочек поставок, экономической нестабильности (...). Также речь идет об угрозе американскому ВПК" - отмечается в документе.

Согласно нему Трамп пошел на введение пошлин, так как согласен с такой оценкой.