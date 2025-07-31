Постпред Белоруссии при ООН заявил о плодотворном развитии контактов с США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Контакты Белоруссии с США развиваются плодотворно, готовятся шаги с обеих сторон, заявил постоянный представитель Минска в ООН Валентин Рыбаков.

"Процесс продолжается. Мы в постоянном контакте с представителями Госдепартамента, администрации президента США, Совета национальной безопасности. Продолжаются консультации, переговоры", - сказал дипломат.

"Готовятся очередные шаги с обеих сторон. Все очень плодотворно развивается. Просто с учетом бурных событий во всем мире и большой занятости всех вовлеченных не так быстро идет процесс, как хотелось бы. Но могу вас заверить, что он идет", - подчеркнул Рыбаков.