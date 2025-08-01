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Уиткофф инспектирует раздачу продовольствия в секторе Газа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в рамках визита в сектор Газа посетил пункт раздачи гуманитарной помощи в городе Рафах, сообщает EFE.

"Американский посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в пятницу утром в пункт раздачи продовольствия Гуманитарного фонда Газы на юге региона", - отмечает агентство.

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По информации СМИ, Уиткофф посетил один из трех пунктов Гуманитарного фонда в городе Рафах.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Уиткофф проведет инспекцию пунктов раздачи, чтобы уточнить необходимость поставок большего количества продовольствия. По словам Левитт, после отчета спецпосланника о визите президент США Дональд Трамп должен принять решение об окончательном плане распределения гуманитарной помощи в регионе.

Гуманитарный фонд Газы сталкивается с критикой со стороны ООН и других международных организаций, так как пункты раздачи продовольствия находятся под охраной израильских и американских военных.

США Стив Уиткофф сектор Газа Рафах
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