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Евросоюз призвал уважать и выполнять приговор Милораду Додику

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз призвал "уважать и поддерживать" решение Апелляционного суда Боснии и Герцеговины (БиГ), который подтвердил приговор Конституционного суда страны президенту Республики Сербской (в составе БиГ) Милораду Додику - один год тюремного заключения с последующим запретом занимать государственные должности в течение шести лет.

"ЕС принимает к сведению обвинительный приговор, вынесенный Милораду Додику в апелляционном порядке. Приговор является обязательным и его необходимо выполнять", - заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС призывает все стороны признать независимость и беспристрастность суда, а также уважать и поддерживать его приговор", - сказано в коммюнике ЕВС.

Додик ранее 1 августа высказался резко против решения Апелляционного суда БиГ оставить в силе приговор, вынесенный ему ранее Конституционным судом страны в связи с неисполнением распоряжений, изданных верховным представителем ООН в БиГ Кристианом Шмидтом, которого власти Республики Сербской считают нелегитимным.

"Не произошло ничего неожиданного", - сказал Додик на пресс-конференции, которую транслировали в эфире телеканала РТРС.

По его словам, "Шмидт посеял много проблем в БиГ, и это тюремное заключение на деле является именно его решением".

"Мы его не признаем, поскольку в соответствии с конституцией БиГ никакого Конституционного суда не существует", - напомнил Додик.

Он также сказал, что, пока находится в должности президента Республики Сербской, не допустит проведения каких-либо "внеочередных выборов", а позже на федеративном уровне выступит с предложениями о реформировании ряда государственных институтов.

Апелляционный суд БиГ 1 августа подтвердил приговор Конституционного суда страны, в соответствии с которым Додик должен отбыть тюремное заключение сроком один год с последующим запретом на шесть лет занимать государственные должности. Приговор был вынесен в связи с тем, что президент Республики Сербской не исполнял распоряжения Шмидта.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Евросоюз Республика Сербская Милорад Додик ООН Кристиан Шмидт
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