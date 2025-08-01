Литва потребовала от Белоруссии разъяснений о нарушившем границу БПЛА

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Литва выразила протест Белоруссии в связи с пограничным инцидентом с участием БПЛА, сообщила пресс-служба литовского МИД.

В министерство вызвали представителя белорусского посольства и вручили ему ноту "с выражением решительного протеста в связи с незаконным проникновением 28 июля беспилотного летательного аппарата с территории Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики".

1 августа Военно-воздушные силы Литвы сообщили об обнаружении разыскиваемого БПЛА на территории полигона Гайжюнай в Йонавском районе.

"Министерство иностранных дел потребовало от Республики Беларусь незамедлительно предоставить подробные объяснения по данному инциденту и не допустить дальнейших нарушений", - заявили в ведомстве.