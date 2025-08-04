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Падение S&P 500 и Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в пятницу, при этом падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с апреля.

Внимание инвесторов было сосредоточено на слабых данных с рынка труда и квартальных отчетностях. Кроме того, негативным фактором стала новость о том, что накануне вечером президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров США.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 73 тыс., сообщило министерство труда в пятницу. Безработица повысилась до 4,2% с июньских 4,1%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем числа рабочих мест на 110 тыс., безработица совпала с ожиданиями, по данным Trading Economics.

При этом данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения: в июне и мае количество рабочих мест выросло всего на 14 тыс. и на 19 тыс., а не на соответственно 147 тыс. и 144 тыс., как было объявлено ранее.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле уменьшился до 48 пунктов по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение до 49,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о её ослаблении. ISM Manufacturing находился ниже данного уровня пятый месяц подряд.

Цена акций Amazon.com Inc. упала на 8,3%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер зафиксировал сильные показатели во втором квартале, но прогноз для операционной прибыли на текущий период разочаровал участников рынка.

Котировки акций Moderna Inc. снизились на 6,6%. Инвесторов разочаровало то, что биотехнологическая компания опустила верхнюю границу прогноза выручки на 2025 год и теперь планирует ее в диапазоне $1,5-2,2 млрд против $1,5-2,5 млрд, ожидавшихся ранее. Также днем ранее Moderna объявила о сокращении около 10% штата в рамках мер по снижению расходов на фоне падения продаж вакцин против COVID-19.

Стоимость Coinbase Global рухнула на 16,7%. Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи резко увеличил чистую прибыль в апреле-июне благодаря доходу от инвестиций, однако выручка компании не оправдала ожиданий.

Roku Inc., выпускающая стриминговое оборудование и оказывающая другие услуги в этой области, получила хорошие результаты в минувшем квартале, но прогноз для выручки от стриминговой платформы в 2025 году оказался хуже ожиданий. Акции компании подешевели более чем на 15%.

Котировки бумаг Apple Inc. снизились на 2,5%, несмотря на хорошие показатели за третий финквартал (апрель-июнь).

Бумаги Nvidia Corp. ушли вниз на 2,3%, UnitedHealth Group - на 4,7%, International Business Machines - на 1,2%, Microsoft Corp. и Tesla - на 1,8%, LyondellBasell Industries N.V. - на 7,8%, Dow Inc. - на 6,4%, Alphabet Inc. - на 1,4%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,3%, Goldman Sachs Group - на 1,9%, American Express Co. - на 1,7%.

В то же время цена акций Kimberly-Clark Corp. выросла на 4,8%. Производитель потребительских товаров во втором квартале снизил чистую прибыль и выручку, но скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий экспертов.

Бумаги D.R. Horton Inc. подорожали на 5,2%, Sherwin-Williams Co. - на 3,8%, Dollar General - на 3,5%, Home Depot Inc. - на 1,7%, Johnson & Johnson - на 1,6%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 542,4 пункта (на 1,23%) и составил 43588,58 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 101,38 пункта (на 1,6%) и составило 6238,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 472,32 пункта (на 2,24%) и завершил сессию на отметке 20650,13 пункта.

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