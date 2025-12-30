Из немецкого банка похитили ценности на десятки миллионов евро

Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Грабители в Германии сумели проделать проход в хранилище банка и вынесли из депозитных ячеек ценные предметы на сумму до 90 млн евро, сообщает во вторник Associated Press.

Ограбление, от которого пострадали около 2,7 тыс. клиентов, произошло в банке Sparkasse в городе Гельзенкирхен в понедельник, однако о подробностях стало известно лишь позже.

В районе 16:00 по местному времени (18:00 мск) в понедельник в банке сработала пожарная сирена, после чего туда прибыли пожарные и полицейские. Они обнаружили проделанную грабителями дыру в стене и разграбленное хранилище.

Свидетели рассказали, что в выходные видели нескольких мужчин, которые несли объемные сумки в гараж неподалеку. Как сообщает АР, на видео с камер наблюдения в гараже запечатлены несколько человек в масках в угнанной машине.

Немецкое агентство DPA сообщало, что это ограбление может быть одним из крупнейших в истории ФРГ.