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Работники Boeing на трех заводах по производству истребителей начали забастовку

Работники Boeing на трех заводах по производству истребителей начали забастовку
Фото: Richard Baker / In Pictures Via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Рабочие Boeing Co., занятые на предприятиях, производящих истребители, начали забастовку в понедельник в полночь по местному времени, сообщают американские СМИ.

Около 3,2 тыс. сотрудников трех заводов компании в штатах Миссури и Иллинойс проголосовали за то, чтобы отклонить предложенный Boeing вариант четырехлетнего трудового соглашения, сообщила в воскресенье Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM).

Члены профсоюза в данном регионе "строят самолеты и оборонные системы, обеспечивающие безопасность нашей страны", заявил вице-президент IAM на территории Среднего Запада Сэм Чичинелли. "Они, как минимум, заслуживают контракта, который обеспечит безопасность их семей и признает их непревзойденный опыт", - добавил он.

Работники этих заводов собирают истребители Boeing F-15 и F/A-18, учебный самолет Т-7 и беспилотник-дозаправщик MQ-25, разрабатываемый для ВМС США.

"Мы разочарованы тем, что наши сотрудники отклонили предложение, которое предусматривало повышение средней заработной платы на 40% и решало их главную проблему, связанную с альтернативными графиками работы", - заявил вице-президент и главный управляющий Boeing Air Dominance Дэн Джиллиан, который является также руководителем завода в Сент-Луисе.

"Мы готовы к забастовке и полностью ввели в строй план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы не участвующие в забастовке сотрудники продолжали оказывать поддержку нашим клиентам", - отметил он.

Boeing - один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.

Капитализация компании в этом году выросла более чем на 25% (до $168 млрд), в то время как фондовый индекс Dow JonesIndustrial Average прибавил 2,5%.

Boeing США
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