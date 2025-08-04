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На севере Великобритании шторм "Флорис" нарушил работу транспорта

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На севере Великобритании шторм "Флорис" принес ветер со скоростью до 144 километров в час, это вызвало перебои в работе железных дорог и аэропортов, сообщает SkyNews.

Несколько железнодорожных операторов предупредили о проблемах с движением поездов в Шотландии и на севере Англии. В частности, с полудня Network Rail закроет несколько маршрутов в Шотландии, а LNER призвал пассажиров не путешествовать севернее Ньюкасла.

"Флорис" повлиял и на движение на автодорогах: власти предупреждают, что погодные условиях "больше напоминают зимние, чем летние". На некоторых автомагистралях в Шотландии из-за шторма уже произошли аварии. Аэропорт Эдинбурга отменил или перенес несколько утренних вылетов. Сотрудники призывают путешествующих быть внимательными и проверять статус своих рейсов.

Кроме того, в Шотландии прекратили работу некоторые паромы.

Как ожидается, позже 4 августа наибольшая часть Шотландии, север Англии и Северная Ирландия столкнутся с проливными дождями и ветром.

Северная Ирландия Эдинбург Шотландия Великобритания Ньюкасл
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