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В Румынии ввели режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Румынии объявило чрезвычайную ситуацию кризисного уровня, чтобы OMV Petrom (контролируется австрийской нефтяной компанией OMV) могла воспользоваться аварийными запасами нефти на фоне недопоставок сырья из-за выявленного загрязнения органическими хлоридами.

"В период с 16 по 18 июля компания OMV Petrom SA приняла судно с азербайджанской нефтью (92 тыс. тонн), загруженное в порту Джейхан (Турция). После повторных анализов и при разгрузке выяснилось, что эта партия нефти была загрязнена органическими хлоридами, присутствовавшими в порту погрузки. Кроме того, после проведенных анализов компания Petrom приняла решение об отказе в погрузке очередной партии объемом 92 тыс. тонн. Таким образом, 184 тыс. тонн импортной нефти стали недоступны для поставок на НПЗ Petrobrazi", - говорится в сообщении министерства.

В связи с этим OMV Petrom запросила временную выгрузку 80 тыс. тонн нефти и 30 тыс. тонн дизельного топлива из аварийных запасов для обеспечения непрерывности работы НПЗ Petrobrazi и поддержания баланса на национальном рынке нефтепродуктов.

"Запрос был обусловлен невозможностью других НПЗ принять объёмы загрязнённой нефти, а также загрязнением и, соответственно, блокировкой основных международных источников импорта нефти. В этих условиях было выявлено наличие локальной кризисной ситуации, вызванной серьёзными перебоями в поставках нефти. Выпуск продукции из аварийных запасов может быть разрешён только в случае объявления чрезвычайной ситуации кризисного уровня, с предварительным уведомлением Европейской комиссии", - поясняет Минэнерго Румынии.

В июле ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что в отдельных партиях азербайджанской нефти обнаружено избыточное содержание органических хлоридов - веществ, которые используются для увеличения объемов добычи. 24 июля BP-Azerbaijan сообщила, что проверка качества нефти на всех объектах вдоль нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) подтвердила соответствие сырья требованиям спецификаций.

Органические хлориды были обнаружены в некоторых резервуарах на терминале в турецком порту Джейхан.

Азербайджан Румыния OMV Petrom Petrobrazi
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