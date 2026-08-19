BP планово сократит добычу нефти на АЧГ на Каспии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Британская BP Plc запустила программу планового профилактического обслуживания на платформе "Центральный Азери" на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), сообщает BP-Azerbaijan.

"BP, являясь оператором проекта разработки блока АЧГ, сообщает, что в рамках годовой рабочей программы на платформе "Центральный Азери" начиная с сегодняшнего дня (19 августа) будет осуществляться программа планового профилактического обслуживания сроком на 11 дней. В ходе проведения работ, предусмотренных программой, добыча на платформе будет несколько снижена, однако полностью не остановлена, поскольку технологии, применяемые в настоящее время на наших платформах, позволяют безопасно продолжать добычу во время профилактических работ", - говорится в сообщении.

В течение этого периода добыча на платформах "Восточный Азери" и "Западный Азери" также будет временно снижена.

Программа профилактических работ включает в том числе работы по обеспечению целостности оборудования и техническому обслуживанию, усовершенствование факельной системы, меры по повышению надежности и по устранению выявленных отклонений.

Программа также охватит расширение газовых мощностей Центрального Азери (CAGE), направленное на увеличение мощности обратной закачки газа в пласт на платформе "Центральный Азери" и максимизацию нефтеотдачи существующих скважин.

"Работы предусматривают модификацию коллекторной трубопроводной системы на входной линии компрессора, замену температурных приборов и установку клапанов для увеличения мощности обратной закачки газа в пласт и повышения операционной гибкости", - говорится в информации.

Планирование программы началось в 2025 году, а предусмотренные работы включены в годовую рабочую программу и бюджет на 2026 год. Временное снижение добычи также учтено в плане добычи на 2026 год.

"Добыча на других платформах АЧГ и месторождении Шах-Дениз, а также операции на Сангачальском терминале продолжатся в штатном режиме", - уточняет компания.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Срок действия соглашения истекал в 2024 году. В 2017 году был подписан новый контракт на разработку блока АЧГ, рассчитаный до 2050 года.

Долевое участие сторон в проекте в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (оператор проекта) - 30,37%, Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) - 35,3%, венгерская MOL - 9,57%, японская Inpex Corp. - 9,31%, американская ExxonMobil - 6,79%, турецкая TPAO - 5,73%, индийская ONGC Videsh - 2,925%. ГНКАР 3 августа 2026 года приобрела долю участия Itochu в проекте, увеличив свое участие в нем с 31,65%