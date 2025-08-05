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Трамп допустил встречу с Си Цзиньпином в 2025 году в случае заключения торговой сделки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключил встречи с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, но только в случае, если страны договорятся о заключении торгового соглашения.

"Скорее всего, мы встретимся до конца года, если мы заключим соглашение. Если мы не заключим соглашение, то встречи не будет", - заявил он CNBC.

По его словам, США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, и ему кажется, что оно будет "хорошим".

Он подчеркнул, что что не запрашивал о проведении встречи с китайским лидером. О ней, по словам Трампа, попросил Си Цзиньпин.

Ранее президент США уже говорил, что может встретиться с председателем КНР в этом году, отмечая, что оба лидера хотели бы этого.

На прошлой неделе глава американского Минфина Скотт Бессент выразил уверенность в том, что США и Китай находятся на финальном этапе заключения торгового соглашения.

Третий раунд торговых переговоров между делегациями Вашингтона и Пекина состоялся в Стокгольме 28 - 29 июля. Предыдущие раунды проходили 10 - 11 мая в Швейцарии и 9 июня в Британии.

Ранее Трамп заявлял о подписании торгового соглашения с Китаем. Позже министр торговли США Говард Латник пояснил, что подписание, о котором упоминал Трамп, лишь закрепило договоренности по пошлинам, достигнутые США и Китаем на торговых переговорах в Женеве и Лондоне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

Дональд Трамп Китай США Минфин Си Цзиньпин Скотт Бессент
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