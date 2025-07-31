Глава Минфина США заявил, что Штаты близки к торговому соглашению с Китаем

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава американского Минфина Скотт Бессент выразил уверенность в том, что США и Китай находятся на финальном этапе заключения торгового соглашения.

"Китайской стороне осталось проработать с нами несколько технических моментов. Я уверен, что это будет сделано, но пока мы не на 100% завершили согласование", - приводит CNBC слова министра.

Он не стал раскрывать детали потенциального соглашения. Бессент подчеркнул, что еще не обсуждал данную тему с президентом США Дональдом Трампом, который ранее потребовал, чтобы он лично подписал соглашение с КНР.

"Китайцы - упрямые переговорщики. Но и мы упрямые", - прокомментировал Бессент ход переговоров с представителями КНР в Стокгольме.

Третий раунд торговых переговоров между делегациями Вашингтона и Пекина состоялся в Стокгольме 28 - 29 июля. Предыдущие раунды проходили 10 - 11 мая в Швейцарии и 9 июня в Британии.

Во вторник агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана, что китайская и американская сторона поддержали идею продления паузы в введении повышенных пошлин на товары друг друга. Бессент отмечал, что продление отсрочки на 90 дней - один из рассматриваемых вариантов.

Ранее Трамп заявлял о подписании торгового соглашения с Китаем. Позже министр торговли США Говард Латник пояснил, что подписание, о котором упоминал президент, лишь закрепило договоренности по пошлинам, достигнутые Соединенными Штатами и Китаем на торговых переговорах в Женеве и Лондоне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.