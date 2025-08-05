Поиск

США изучают возможность санкций против связанных с РФ танкеров при отказе от перемирия на Украине

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают возможность добавить в санкционные списки по РФ связанные с ней танкеры, если Россия к пятнице не пойдет на прекращение огня на Украине, сообщает во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с дополнительными санкциями против российского "теневого флота" танкеров, если президент России Владимир Путин не согласится к пятнице на прекращение огня на Украине. Два человека, знакомых с дискуссиями в Белом доме, заявили, что дополнительные санкции США против "теневого флота" были бы первым легким шагом вызвать издержки у России", - информирует издание.

Другой собеседник FT, близкий к администрации, заявлял, что Трамп, вероятно, примет решение о том, какие меры принять в отношении РФ, после возвращения из поездки в Россию спецпосланника президента Стива Уиткоффа.

"Это зависит от того, что привезет с собой назад Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно без ничего, Трамп выйдет из себя", - сказал источник.

FT напоминает, что США при администрации предыдущего президента Джо Байдена ввели санкции против 213 танкеров, имеющих отношение к России.

Накануне в Кремле не исключили возможности того, что на этой неделе состоится встреча президента РФ Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

"Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В начале августа Трамп заявил, что планирует ввести санкции против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта в установленные им сроки. Также ранее глава Белого дома назвал 8 августа в качестве крайнего срока для заключения соглашения.

Кроме того, накануне Трамп пообещал, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно его утверждениям, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

США Украина РФ Дональда Трамп Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Госдепе США подтверждают скорый визит Уиткоффа в РФ, детали не раскрывают

Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна

Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна

Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Что произошло за день: вторник, 5 августа

Трамп готов на следующей неделе ввести новые пошлины на полупроводники и чипы

Норвегия, Швеция и Дания закупят у США для Украины вооружений на 430 млн евро

Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

Советник премьера Индии по нацбезопасности планирует посетить РФ на этой неделе

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6884 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });