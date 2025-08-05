США изучают возможность санкций против связанных с РФ танкеров при отказе от перемирия на Украине

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают возможность добавить в санкционные списки по РФ связанные с ней танкеры, если Россия к пятнице не пойдет на прекращение огня на Украине, сообщает во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с дополнительными санкциями против российского "теневого флота" танкеров, если президент России Владимир Путин не согласится к пятнице на прекращение огня на Украине. Два человека, знакомых с дискуссиями в Белом доме, заявили, что дополнительные санкции США против "теневого флота" были бы первым легким шагом вызвать издержки у России", - информирует издание.

Другой собеседник FT, близкий к администрации, заявлял, что Трамп, вероятно, примет решение о том, какие меры принять в отношении РФ, после возвращения из поездки в Россию спецпосланника президента Стива Уиткоффа.

"Это зависит от того, что привезет с собой назад Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно без ничего, Трамп выйдет из себя", - сказал источник.

FT напоминает, что США при администрации предыдущего президента Джо Байдена ввели санкции против 213 танкеров, имеющих отношение к России.

Накануне в Кремле не исключили возможности того, что на этой неделе состоится встреча президента РФ Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

"Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В начале августа Трамп заявил, что планирует ввести санкции против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта в установленные им сроки. Также ранее глава Белого дома назвал 8 августа в качестве крайнего срока для заключения соглашения.

Кроме того, накануне Трамп пообещал, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно его утверждениям, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.