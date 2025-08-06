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NYPost допускает, что по истечении дедлайна США не введут санкции против России

Источники издания говорят, что Трамп предпочитает диалог и заключение сделки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон не хотел бы вводить санкции против России по истечении дедлайна по украинскому урегулированию, президент США Дональд Трамп предпочел бы решить проблемы через диалог, сообщает The New York Post со ссылкой на источники.

"Администрация добивается сделки. Для президента это всегда более предпочтительный исход", - заявил изданию человек, знакомый с ситуацией.

По его словам, санкции не являются неизбежностью по истечении дедлайна Трампа 8 августа.

Газета пишет, что спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который прибыл в Москву, посоветовали придерживаться более жесткого подхода в переговорах с российской стороной, однако неизвестно, воспользуется ли он этим советом.

Источники сообщили изданию, что команда по национальной безопасности Белого дома во вторник провела несколько встреч в попытках установить, как Вашингтон может убедить Москву "сложить оружие".

Ранее Трамп заявил, что скоро примет решение о санкциях против России, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой.

"Завтра (в среду - ИФ) у нас будет встреча с Россией, после этого можно будет принимать решения", - сказал он.

29 июля Трамп заявил, что через 10 дней истечет дедлайн по украинскому урегулированию, после которого США намерены ввести пошлины в отношении России. Дедлайн приходится на 8 августа.

Дональд Трамп США Стив Уиткофф
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