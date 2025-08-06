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Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ в недалеком будущем

Президент США анонсировал "встречу с Россией" на среду

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций в отношении России и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой.

"Посмотрим, что произойдет в довольно недалеком будущем", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о готовности ввести меры против РФ.

"Завтра (в среду - ИФ) у нас будет встреча с Россией, после этого можно будет принимать решения", - добавил американский лидер.

При этом он не стал называть размер возможных пошлин. "Я никогда не называл эту цифру, но что-что в таком ключе мы можем сделать", - ответил Трамп на вопрос о том, могут ли пошлины составить 100%, как он заявлял ранее.

Американский президент в очередной раз заявил, что происходящее на Украине "это война Байдена". "Моя задача - вывести нас из этой войны", - добавил он.

США Дональд Трамп Россия санкции
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