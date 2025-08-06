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Трамп назвал Вэнса наиболее вероятным преемником

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп согласился, что вице-президент Джей Ди Вэнс является его наиболее вероятным преемником, но не исключил и других претендентов.

"Я думаю, что, скорее всего, по справедливости, он вице-президент. (...) Безусловно, он отлично справляется со своей работой и, вероятно, на данный момент был бы фаворитом", - заявил Трамп журналистам в Вашингтоне.

Он добавил, что есть и другие кандидаты, в частности госсекретарь Марко Рубио.

"Очевидно, еще слишком рано говорить об этом", - резюмировал Трамп.

США Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Марко Рубио
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