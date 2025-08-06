Поиск

Uber во II квартале увеличил чистую прибыль на 33% и объявил buyback на $20 млрд

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, во втором квартале увеличила чистую прибыль на 33%, компания объявила новую программу выкупа своих акций объемом $20 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,355 млрд, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,015 млрд, или 47 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA подскочила на 35% до $2,1 млрд.

Выручка повысилась на 18% и достигла $12,651 млрд.

Опрошенные IBES аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $12,46 млрд, прибыль - 63 цента на бумагу.

Совокупный объем заказов компании в минувшем квартале увеличился на 17% до $46,756 млрд. В том числе заказы сервиса такси повысились на 16% (до $23,76 млрд), сервиса доставки - на 20% (до $21,73 млрд). В сегменте грузоперевозок показатель снизился на 1% и составил $1,26 млрд.

Число поездок, совершенных водителями Uber, выросло на 18% до 3,268 млрд.

Свободный денежный поток вырос на 44% и достиг $2,475 млрд.

По прогнозу Uber, совокупный объем ее заказов в третьем квартале будет находиться в диапазоне $48,25-49,75 млрд, скорректированная EBITDA - $2,19-2,29 млрд. Аналитики в среднем оценивают эти показатели соответственно в $47,3 млрд и $2,22 млрд соответственно.

Котировки акций Uber снижаются на 0,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании взлетела более чем на 48% (до $187 млрд), тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 7%.

Uber
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Мэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки города

Мэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки города

Кароль Навроцкий приведен к присяге в качестве президента Польши

Кароль Навроцкий приведен к присяге в качестве президента Польши

Почти 2 тыс. пожарных борются с огнем в лесах на юге Франции

Почти 2 тыс. пожарных борются с огнем в лесах на юге Франции

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Что случилось этой ночью: среда, 6 августа

Президент США в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана

Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ в недалеком будущем

Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ в недалеком будущем

В Госдепе США подтверждают скорый визит Уиткоффа в РФ, детали не раскрывают

Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна

Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6886 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });