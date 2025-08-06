Uber во II квартале увеличил чистую прибыль на 33% и объявил buyback на $20 млрд

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, во втором квартале увеличила чистую прибыль на 33%, компания объявила новую программу выкупа своих акций объемом $20 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,355 млрд, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,015 млрд, или 47 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA подскочила на 35% до $2,1 млрд.

Выручка повысилась на 18% и достигла $12,651 млрд.

Опрошенные IBES аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $12,46 млрд, прибыль - 63 цента на бумагу.

Совокупный объем заказов компании в минувшем квартале увеличился на 17% до $46,756 млрд. В том числе заказы сервиса такси повысились на 16% (до $23,76 млрд), сервиса доставки - на 20% (до $21,73 млрд). В сегменте грузоперевозок показатель снизился на 1% и составил $1,26 млрд.

Число поездок, совершенных водителями Uber, выросло на 18% до 3,268 млрд.

Свободный денежный поток вырос на 44% и достиг $2,475 млрд.

По прогнозу Uber, совокупный объем ее заказов в третьем квартале будет находиться в диапазоне $48,25-49,75 млрд, скорректированная EBITDA - $2,19-2,29 млрд. Аналитики в среднем оценивают эти показатели соответственно в $47,3 млрд и $2,22 млрд соответственно.

Котировки акций Uber снижаются на 0,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании взлетела более чем на 48% (до $187 млрд), тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 7%.