Samsung будет выпускать датчики изображения для iPhone в Техасе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics будет производить для Apple Inc. цифровые датчики изображения, которые используются в iPhone, сообщает Financial Times.

Американская компания заявила, что будет сотрудничать с заводом Samsung по производству полупроводниковой продукции в Остине (штат Техас) "для запуска инновационной технологии производства чипов, которая ранее нигде в мире не применялась".

Хотя компания не уточняет, какая технология будет внедрена, знакомые с условиями сделки источники сообщили, что корейская компания будет производить датчик изображения для iPhone 18, выпуск которого ожидается в следующем году.

Таким образом, японская Sony, выпускающая датчики изображения по контракту с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, больше не будет единственным их поставщиком для Apple.

Сделка Samsung с Apple также знаменует собой примирение двух технологических гигантов после раскола в их отношениях в 2010-х годах из-за патентных споров, отмечает FT.