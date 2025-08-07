Поиск

Samsung будет выпускать датчики изображения для iPhone в Техасе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics будет производить для Apple Inc. цифровые датчики изображения, которые используются в iPhone, сообщает Financial Times.

Американская компания заявила, что будет сотрудничать с заводом Samsung по производству полупроводниковой продукции в Остине (штат Техас) "для запуска инновационной технологии производства чипов, которая ранее нигде в мире не применялась".

Хотя компания не уточняет, какая технология будет внедрена, знакомые с условиями сделки источники сообщили, что корейская компания будет производить датчик изображения для iPhone 18, выпуск которого ожидается в следующем году.

Таким образом, японская Sony, выпускающая датчики изображения по контракту с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, больше не будет единственным их поставщиком для Apple.

Сделка Samsung с Apple также знаменует собой примирение двух технологических гигантов после раскола в их отношениях в 2010-х годах из-за патентных споров, отмечает FT.

Samsung Apple iPhone
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сказал, что Израиль не собирается присоединять сектор Газа

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Президент Азербайджана Алиев прибыл с визитом в США

Советник Моди заявил, что Путина ждут с визитом в Индии в конце года

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Brent подорожала до $67,32 за баррель
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2337 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });