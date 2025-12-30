Саудовская Аравия нанесла удары по порту Эль-Мукалла в Йемене

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия рано утром во вторник нанесла удары по портовому городу Эль-Мукалла в Йемене, сообщает агентство SPA.

По данным агентства, целью ударов были прибывшие из Фуджейры (ОАЭ) два корабля, которые доставили "большое количество оружия и боевых машин" силам Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемым Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Учитывая опасность и эскалацию, исходящую от этого оружия, которое угрожает безопасности и стабильности, военно-воздушные силы коалиции провели этим утром ограниченную военную операцию, направленную против оружия и боевых машин, выгруженных с двух кораблей в порту", - говорится в сообщении военных, которое цитирует агентство.

Саудовские военные заявили, что провели атаку ночью, чтобы убедиться, что "не произошло сопутствующего ущерба".

О жертвах не сообщается.

В декабре ЮПС взяли под контроль две провинции на юге страны, которые до этого управлялись признанном на международном уровне йеменским правительством.

Позднее глава ЮПС Айдарус Касем Абдул Азиз аз-Зубейди заявлял, что теперь пора переходить к операции против хуситов, удерживающих север страны, включая столицу Сану.

В ЮПС выступают в том числе за отделение южных районов Йемена.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Тогда хуситы, которых поддерживает Иран, захватили столицу страны Сану и большую часть севера Йемена. Арабская коалиция, вмешавшаяся в конфликт в 2015 году, поддерживает войска йеменского правительства. При этом ОАЭ, которые тренируют и финансируют группировки под эгидой ЮПС, тоже входят в коалицию.