Трамп предупредил Иран о последствиях в случае возобновления ядерной программы

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана.

"Если это подтвердится, то будут последствия. Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз", - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, Иран, возможно, "отстраивает" новые объекты для восстановления ракетной программы, отличные от тех, по которым США нанесли удары в июне, однако, пока подтверждения этому нет.

"Я надеюсь, Иран не пытается отстраиваться, как я читал, они наращивают оружие и другие вещи. (...) Если они это делают, то они не используют объекты, которые мы уничтожили, но используют, возможно, другие объекты", - заметил американский президент.

Трамп вновь заявил, что Тегерану следовало бы заключить сделку, добавив, что "дал им такую возможность".

На вопрос журналиста, готов ли Вашингтон к двусторонним переговорам с Тегераном, американский лидер ответил утвердительно.

Ранее, как обращали внимание СМИ, израильские официальные лица выражали обеспокоенность по поводу восстановления Ираном запасов баллистических ракет большой дальности, способных поразить Израиль.

Между тем, иранские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что, вероятно, в разных провинциях Ирана военные проводили испытательные пуски ракет.

На минувшей неделе официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что ракетная программа Ирана не является предметом для переговоров.

"Оборонительные возможности Ирана призваны сдерживать агрессоров от самой мысли о нападении на Иран и ни при каких условиях не являются предметом переговоров", - приводит "Пресс-ТВ" его слова.

По словам Багаи, Иран развивает свою ракетную программу для защиты территориальной целостности.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

