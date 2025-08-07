В ЕК считают, что угроза Трампа обложить пошлиной в 100% покупателей нефти РФ не касается ЕС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, покупающих российскую нефть, не касается Евросоюза, так как объединение работает над сокращением импорта из РФ, считают в Еврокомиссии (ЕК).

"Мы приняли очень четкие меры, чтобы российская нефть, неважно в какой форме, не поступала на европейскую территорию. (...) Мы твердо действовали через наши соответствующие пакеты санкций, чтобы воздействовать на российскую экономику для ее ослабления. (...) Мы работаем по всем направлениям, чтобы еще больше сократить импорт в ЕС российских ископаемых энергоносителей. Мы уже приняли значительные меры и продолжаем работать в этом плане", - заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл в четверг на брифинге в Брюсселе.

Другая представитель Еврокомиссии - Анна-Кайса Итконен - дополнила высказывания Жилла: "Мы представили меры для полного избавления от российской сырой нефти. В настоящий момент мы сделали исключение для двух государств-членов, чтобы они могли продолжать импортировать эту нефть. В остальном же импорт российской нефти подпадает под санкции. Это то, что предусмотрено принятой в июне нашей "дорожной картой" по постепенному отказу от российских энергоносителей".

В июле Трамп заявил, что Вашингтон может ввести вторичные 100-процентные пошлины для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не согласится с его инициативами по мирному соглашению с Украиной.