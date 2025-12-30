Глава ГК "Ташир" Карапетян освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Антикоррупционный суд Армении на заседании во вторник принял решение об изменении меры пресечения российскому бизнесмену армянского происхождения, президенту группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну.

"На днях наша команда подала в суд очередное ходатайство в порядке, предусмотренном статьей 289 Уголовно-процессуального кодекса. На основании этого сегодня состоялось судебное заседание, которое, согласно этому порядку, отличалось от предыдущих и не предполагало длительной продолжительности. Рассмотрев наше ходатайство, суд принял решение частично удовлетворить его, применив к Самвелу Карапетяну еще одну интенсивную превентивную меру - домашний арест и освобождение под залог", - написал в соцсети адвокат предпринимателя Арам Вардеванян.

Он отметил, что Карапетян незаконно находится под арестом с 18 июня 2025 года, а решением от 18 ноября года срок содержания под арестом был продлен без каких-либо оснований.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

Вечером 17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал тогда Карапетян.

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении, а также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. 17 ноября Комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила ЗАО "Электрические сети Армении" лицензии на распределение электрической энергии.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна. С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.