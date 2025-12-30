Лукашенко помиловал 20 человек, осужденных за экстремизм

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ о помиловании 22 человек, сообщили в пресс-службе главы государства во вторник.

"Из этого числа 20 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все они обратились на имя главы государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном.