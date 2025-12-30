Подразделение РВСН с комплексом "Орешник" заступило на дежурство в Белоруссии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

"Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно, личный состав слажен, расчеты подготовлены, боевое дежурство организовано и несется в соответствии с руководящими документами", - заявил заместитель командира войсковой части РВСН, чьи слова приводятся в сообщении Минобороны РФ.

"Мы осваиваем новые районы боевого патрулирования, проводится разведка новых районов, на них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами", - сообщил он.

В Минобороны РФ заявили, что в Белоруссии состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник".

"Cпециалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что с 17 декабря "Орешник" находится в Белоруссии и заступает на боевое дежурство.