Поиск

ЕС приветствует парафирование мирного соглашения Азербайджана и Армении

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз приветствует итоги встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организованной президентом США Дональдом Трампом, заявили главы Евросовета и Еврокомиссии.

В миреЛидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликтаЛидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликтаЧитать подробнее

"ЕС также приветствует парафирование соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном в Брюсселе в ночь на субботу.

По оценке руководителей институтов Евросоюза, "подписание политической декларации премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым в присутствии президента Трампа в Белом доме является важным событием как для Армении, так и для Азербайджана, открывающим путь к прочному и устойчивому миру в обеих странах и во всем регионе, а также кульминацией многолетних усилий ЕС".

По их словам, "теперь важно обеспечить своевременную реализацию согласованных шагов, чтобы гарантировать устойчивый и непрерывный прогресс на пути к полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном".

"ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов инвестировать в региональное взаимодействие и полную открытость, чтобы принести пользу, прежде всего, населению, разделенному наследием конфликтов, и приблизить регион к устойчивому миру, стабильности и процветанию", - заявили Кошта и фон дер Ляйен.

Договоренности в Вашингтоне приветствовала также глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Они, как сказано в ее заявлении от имени Евросоюза, "знаменуют собой значительный прорыв на пути к прекращению многолетнего конфликта".

"ЕС полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и уже много лет работает с обеими сторонами и нашими международными партнёрами над созданием условий для прочного мира", - отметила Каллас.

Декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией подписана в пятницу в Белом Доме в Вашингтоне.

Евросоюз Армения Азербайджан декларация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 9 августа

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Пашинян заявил, что "Дорога Трампа" предоставит России железнодорожную связь с Ираном

Путин и Трамп на Аляске сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

Лидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Лидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Трамп в скором времени объявит место встречи с Путиным

Президент США заявил, что приближается разрешение украинского кризиса

Трамп заявил о возможности "обмена территориями" при украинском урегулировании

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6915 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });