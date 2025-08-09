ЕС приветствует парафирование мирного соглашения Азербайджана и Армении

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз приветствует итоги встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организованной президентом США Дональдом Трампом, заявили главы Евросовета и Еврокомиссии.

"ЕС также приветствует парафирование соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном в Брюсселе в ночь на субботу.

По оценке руководителей институтов Евросоюза, "подписание политической декларации премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым в присутствии президента Трампа в Белом доме является важным событием как для Армении, так и для Азербайджана, открывающим путь к прочному и устойчивому миру в обеих странах и во всем регионе, а также кульминацией многолетних усилий ЕС".

По их словам, "теперь важно обеспечить своевременную реализацию согласованных шагов, чтобы гарантировать устойчивый и непрерывный прогресс на пути к полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном".

"ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов инвестировать в региональное взаимодействие и полную открытость, чтобы принести пользу, прежде всего, населению, разделенному наследием конфликтов, и приблизить регион к устойчивому миру, стабильности и процветанию", - заявили Кошта и фон дер Ляйен.

Договоренности в Вашингтоне приветствовала также глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Они, как сказано в ее заявлении от имени Евросоюза, "знаменуют собой значительный прорыв на пути к прекращению многолетнего конфликта".

"ЕС полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и уже много лет работает с обеими сторонами и нашими международными партнёрами над созданием условий для прочного мира", - отметила Каллас.

Декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией подписана в пятницу в Белом Доме в Вашингтоне.