Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Тихом океане

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа в субботу после расстыковки с Международной космической станцией (МКС) приводнился в Тихом океане вблизи Калифорнии, сообщило НАСА.

На Землю вместе с Песковым вернулись астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

В "Роскосмосе" в свою очередь сообщили, что экипаж с места приводнения заберет спасательное судно. Специалисты проведут медицинские обследования: измерят давление, пульс, дыхание, делают ЭКГ и при необходимости УЗИ.

При приземлении на корабле "Союз" все медицинские процедуры проводятся рядом с местом посадки и в палатке, отмечается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

"В профилактории экипаж пройдет расширенный медосмотр у врачей разных профилей (терапевт, офтальмолог, невролог) и тест для оценки восстановления кровообращения при смене положения тела. Затем начнется реабилитация - ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне", - рассказали в "Роскосмосе".

Как отмечается, после первичной реабилитации в США космонавт Песков вернется в Россию для продолжения восстановления.

