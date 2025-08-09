Поиск

Лула да Силва сказал Путину, что готов содействовать украинскому урегулированию

Лула да Силва сказал Путину, что готов содействовать украинскому урегулированию
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Фото: Ton Molina/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, если такая помощь понадобится.

В РоссииПутин проинформировал президента Бразилии об основных итогах встречи с УиткоффомЧитать подробнее

"Президент Путин поделился информацией о его дискуссиях с США и о недавних усилиях по мирному урегулированию между Россией и Украиной. (...) Президент Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия всегда стремилась содействовать диалогу для поиска мирного решения. Он вновь отметил, что в случае необходимости готов содействовать этому процессу через группу "Друзей мира", созданной по инициативе Бразилии и Китая", - говорится в заявлении, опубликованном администрацией бразильского президента по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Лидеры также обсудили международную политическую и экономическую обстановку. Они поговорили о двустороннем сотрудничестве в рамках БРИКС", - отмечается в документе.

Ранее в субботу пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре Путина и Лулы да Силвы. "Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса", - сказано в сообщении.

Владимир Путин БРИКС Бразилия Лула да Силва Луис Инасиу Лула да Силва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 9 августа

Иран пообещал не допустить передачи Зангезурского коридора под управление США

Иран пообещал не допустить передачи Зангезурского коридора под управление США

Износ труб на военной базе в Великобритании привел к утечке радиоактивных материалов в море

Износ труб на военной базе в Великобритании привел к утечке радиоактивных материалов в море

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки

Что случилось этой ночью: суббота, 9 августа

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Пашинян заявил, что "Дорога Трампа" предоставит России железнодорожную связь с Ираном

Путин и Трамп на Аляске сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6921 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });