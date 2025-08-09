Лула да Силва сказал Путину, что готов содействовать украинскому урегулированию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Ton Molina/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что готов содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, если такая помощь понадобится.

"Президент Путин поделился информацией о его дискуссиях с США и о недавних усилиях по мирному урегулированию между Россией и Украиной. (...) Президент Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия всегда стремилась содействовать диалогу для поиска мирного решения. Он вновь отметил, что в случае необходимости готов содействовать этому процессу через группу "Друзей мира", созданной по инициативе Бразилии и Китая", - говорится в заявлении, опубликованном администрацией бразильского президента по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Лидеры также обсудили международную политическую и экономическую обстановку. Они поговорили о двустороннем сотрудничестве в рамках БРИКС", - отмечается в документе.

Ранее в субботу пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре Путина и Лулы да Силвы. "Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса", - сказано в сообщении.