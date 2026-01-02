Буданов принял предложение Зеленского возглавить офис президента Украины

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Руководитель украинской разведслужбы Кирилл Буданов принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис президента, сообщают в пятницу украинские СМИ.

По их данным, предыдущий глава ОП Андрей Ермак покинул должность на фоне коррупционного скандала, в который были вовлечены лица из ближайшего окружения Зеленского.

28 ноября украинские СМИ сообщали, что Зеленский удовлетворил заявление Ермака об отставке. Ранее в этот день антикоррупционные структуры Украины заявили, что проводят обыск в доме Ермака, который находится в правительственном квартале Киева.