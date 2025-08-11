Грэм заявил, что Трамп не откажется от санкций в случае провала встречи с Путиным

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) считает, что для украинского урегулирования следует продолжать угрожать вторичными санкциями в отношении потребителей российской нефти.

По его словам, президент России Владимир Путин "не может смириться с тем", что под санкции попадают партнеры России.

"Ему наплевать на санкции. Он уклоняется от них (...). Единственное, с чем он не сможет смириться, так это с тем, что мы будем преследовать его клиентов", - сказал Грэм в эфире NBC News.

Он сказал, что цель США "состоит в том, чтобы сокрушить его клиентов - Индию, Китай и Бразилию".

Он, отметил, что тем странам, которые продолжит покупать российскую нефть и "поддерживать ее военную машину", будет закрыт доступ к американской экономике.

"Это новая стратегия. Трамп полностью согласен с тем, что будет преследовать клиентов Путина, если мы не сможем закончить все хорошо", - сказал он, имея в виду намеченную на 15 августа встречу президентов США и России.