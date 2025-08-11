Поиск

В ЕС призвали гарантировать Киеву отсутствие ограничений на военную поддержку, численность ВСУ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе требуют, чтобы любой вариант урегулирования украинского кризиса предусматривал такие гарантии безопасности для Киева как отсутствие ограничений численности украинских вооруженных сил и беспрепятственная поддержка других стран в военной сфере, сообщает Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

"Гарантии безопасности имеют крайне важное значение для Украины. Самой надежной их них было бы отсутствие лимитов на численность вооруженных сил и поддержку третьих стран", - заявил собеседник издания.

По информации FT, европейские союзники предостерегают Украину от обмена территориями; по их мнению, отправной точкой для переговоров о прекращении огня вместо этого должна стать нынешняя линия соприкосновения. По их словам, будущее соглашение о прекращении огня также должно предусматривать жесткие контрмеры за нарушения.

"Что касается территориальных вопросов, то российская позиция сформулирована как обмен территориями, но это выглядит как довольно односторонний обмен", - утверждал собеседник FT.

На встрече 9 августа, которую проводил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и на которой присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, европейские и украинские советники по безопасности высказывали мнение, что Вашингтон должен оказать большее давление на Россию посредством санкций.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 10 августа призвал США применить санкции против России, аргументировав это тем, что Россия "действует только под давлением".

Генсек НАТО Марк Рютте заявил ABC, что российско-американские переговоры будут посвящены "абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее и не должна иметь ограничений на численность своих военных". Он добавил, что трансатлантический альянс также не должен быть ограничен в отношении своего присутствия на восточном фланге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске.

Дональд Трамп Евросоюз НАТО США Марк Рютте Украина Фридрих Мерц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 августа

Израиль выбрал кандидатов для послевоенного управления сектором Газа

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике
Обострение палестино-израильского конфликта

Пять журналистов погибли в городе Газа в результате удара Израиля

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Турции

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Вэнс считает саммит Трампа и Путина большим успехом американской дипломатии

Вэнс считает саммит Трампа и Путина большим успехом американской дипломатии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6938 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });