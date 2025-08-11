В ЕС призвали гарантировать Киеву отсутствие ограничений на военную поддержку, численность ВСУ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе требуют, чтобы любой вариант урегулирования украинского кризиса предусматривал такие гарантии безопасности для Киева как отсутствие ограничений численности украинских вооруженных сил и беспрепятственная поддержка других стран в военной сфере, сообщает Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

"Гарантии безопасности имеют крайне важное значение для Украины. Самой надежной их них было бы отсутствие лимитов на численность вооруженных сил и поддержку третьих стран", - заявил собеседник издания.

По информации FT, европейские союзники предостерегают Украину от обмена территориями; по их мнению, отправной точкой для переговоров о прекращении огня вместо этого должна стать нынешняя линия соприкосновения. По их словам, будущее соглашение о прекращении огня также должно предусматривать жесткие контрмеры за нарушения.

"Что касается территориальных вопросов, то российская позиция сформулирована как обмен территориями, но это выглядит как довольно односторонний обмен", - утверждал собеседник FT.

На встрече 9 августа, которую проводил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и на которой присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, европейские и украинские советники по безопасности высказывали мнение, что Вашингтон должен оказать большее давление на Россию посредством санкций.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 10 августа призвал США применить санкции против России, аргументировав это тем, что Россия "действует только под давлением".

Генсек НАТО Марк Рютте заявил ABC, что российско-американские переговоры будут посвящены "абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее и не должна иметь ограничений на численность своих военных". Он добавил, что трансатлантический альянс также не должен быть ограничен в отношении своего присутствия на восточном фланге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске.