Глава МИД Венгрии обсудил с вице-премьером РФ Мантуровым урегулирование на Украине

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник сообщил, что провел телефонный разговор с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым.

"Сегодня поговорил с вице-премьером Мантуровым о политической обстановке в преддверии саммита (президентов России и США - ИФ). Я подтвердил позицию Венгрии, согласно которой военный конфликт должен решаться не на поле боя, а за столом переговоров", - написал венгерский министр в соцсети Х.

Он обвинил ряд европейских стран в попытке сорвать намеченные на пятницу переговоры российского и американского лидеров.

"К сожалению, выступающие за войну политики ЕС будут использовать каждый день до пятницы, чтобы подорвать путь к миру и саботировать успех встречи Трампа и Путина", - подчеркнул Сийярто.

По его словам, Будапешт в свою очередь "хочет, чтобы саммит стал успешным", и "сделает все, чтобы не допустить попытки заблокировать или саботировать его".

В ночь на субботу стало известно о проведении 15 августа на Аляске встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что центральной темой на переговорах станет украинское урегулирование.