Швейцария вслед за ЕC расширила санкции в отношении России

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Швейцария расширила вслед за Евросоюзом санкции в отношении России, добавив в санкционные списки 14 физических лиц и 41 организацию.

"Теперь 14 физических лиц и 41 организация подпали под заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Указанным лицам также запрещён въезд и транзит через территорию Швейцарии. В число новых санкционных лиц и организаций входят российские и международные компании, управляющие судами "теневого флота", торговцы российской нефтью и поставщики для российского военного промышленного комплекса, включая компании, зарегистрированные в третьих странах", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства Швейцарии.

В документе отмечается, что эти шаги предприняты в связи с принятием Евросоюзом 18-го санкционного пакета в отношении России из-за ситуации на Украине. "В рамках своей компетенции Федеральное ведомство по экономическим делам, образованию и исследованиям Швейцарии включило в швейцарские списки соответствующие обновления", - говорится в сообщении.

Кроме того, следует из документа, теперь 105 судов из третьих стран "подпадают под полный запрет на покупку, продажу и обслуживание". "В основном это танкеры, входящие в "теневой флот" России, который обходит установленный верхний предел цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, а также суда, транспортирующие военные грузы для России", - заявили в швейцарском правительстве.

Швейцария также вслед за ЕС понизила ценовой потолок на российскую сырую нефть до $47,6 за баррель, сообщается в документе.

Совет ЕС принял 18-й пакет санкций в отношении РФ в июле этого года.

