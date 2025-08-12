Поиск

Суд Боснии и Герцеговины заменил тюремное заключение Додика на штраф

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство адвокатов президента Республики Сербской Милорада Додика и заменил назначенное ему тюремное заключение на денежный штраф, сообщает РТС.

Ранее 12 августа защита Додика направила в федеральный суд апелляцию на решение Центральной избирательной комиссии БиГ о лишении подзащитного мандата президента Республики Сербской.

Ранее в августе Апелляционная палата суда БиГ подтвердила вынесенный Конституционным судом страны приговор в отношении Додика - тюремное заключение сроком на год с последующим запретом занимать государственные должности на протяжении шести лет. Приговор вынесен в связи тем, что Додик не исполнял распоряжения верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, которого власти Республики Сербской считают нелегитимным.

Додик неоднократно отказывал Шмидту в легитимности, поскольку его назначение на должность противоречило нормам, установленным Дейтонскими соглашениями (которые положили конец гражданской войне в БиГ 1992-95 гг.).

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

