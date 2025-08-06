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ЦИК Боснии и Герцеговины лишил мандата президента Республики Сербской Додика

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины в среду лишила президента Республики Сербской Милорада Додика его поста, сообщает Associated Press.

В избиркоме отметили, что у Додика есть право подать апелляцию на отзыв мандата.

Отмечается, что если решение останется в силе, то в течение 90 дней должны будут пройти досрочные выборы.

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В пятницу Апелляционная палата суда БиГ подтвердила вынесенный Конституционным судом страны приговор в отношении Додика - тюремное заключение сроком на год с последующим запретом занимать государственные должности на протяжении шести лет. Приговор вынесен в связи тем, что Додик не исполнял распоряжения верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, которого власти Республики Сербской считают нелегитимным.

Ранее Додик неоднократно отказывал Шмидту в легитимности, поскольку его назначение на должность противоречило нормам, установленным Дейтонскими соглашениями (которые положили конец гражданской войне в БиГ 1992-95 гг.).

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Босния и Герцеговина Республика Сербская Милорад Додик
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