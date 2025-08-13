Концерты Дженнифер Лопес привлекли в Казахстан более 12 тыс. туристов с тратами по $1 тыс.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Концерты Дженнифер Лопес, прошедшие в Астане и Алма-Ате, привлекли в Казахстан более 12 тыс. туристов из соседних стран, каждый из них оставил около $1 тыс., сообщил министр финансов страны Мади Такиев.

"Джей Ло не прилетает одна - к ней приезжают туристы из наших соседних стран. На концерт, проведенный в Астане, приехало около 5 тыс. человек, в Алма-Аты - около 7 тыс. Они останавливаются в гостиницах, посещают рестораны, знакомятся с городом. По нашим оценкам, один турист оставляет как минимум $1 тыс. В целом, это очень хорошо для нашей экономики", - сказал Такиев на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос журналиста.

Размер собранных налогов, по его словам, пока неизвестен - расчеты еще не завершены.

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов ранее сообщил, что экономическая выгода от концерта американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес в Астане составит 400 млн тенге.

Официальный курс на 13 августа - 542,29 тенге за доллар.