Канада выделит Украине $1,8 млрд финансовой помощи

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни в субботу объявил о решении выделить дополнительно 2,5 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) на финансовую помощь Украине, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что соответствующее заявление Карни сделал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в городе Галифакс.

Премьер Канады отметил, что эти деньги помогут Киеву получить средства из Международного валютного фонда.

Карни добавил, что наступил "решительно важный момент в процессе урегулирования (украинского - ИФ) кризиса". По его словам, сложились "условия, возможно, для справедливого и продолжительного мира".

Ранее Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится в воскресенье с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча пройдет во Флориде в воскресенье в 15:00 (23:00 мск).