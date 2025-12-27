Мощный снежный буран парализовал транспорт на северо-востоке США

Фото: Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 1,5 тыс. авиарейсов, начиная с пятницы, были отменены в трех аэропортах Нью-Йорка и международного аэропорта Филадельфии из-за мощного снежного бурана, который парализовал транспорт на северо-востоке США, сообщила газета The New York Times.

Из-за снегопада только в субботу из Нью-Йорка не смогли вылететь 500 самолетов.

Власти предупреждают о чрезвычайной опасности поездок на автомобиле из-за снегопада и гололеда в некоторых частях северо-востока страны, в том числе в районе Нью-Йорка. Движение транспорта затруднено и в центре города на Манхэттене.

По прогнозам, в районе Нью-Йорка в субботу также, как и в пятницу, может выпасть до 25 см снега. Это будет одной из самых сильных снежных бурь, обрушившихся на город за последние четыре года.

Ожидается, что сильный снегопад, начавшийся в пятницу, будет продолжаться в некоторых частях штата Нью-Йорк, Пенсильвании, Нью-Джерси, Коннектикуте, западном Массачусетсе и Род-Айленде. При этом в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорке уже объявлено чрезвычайное положение. В некоторых частях Пенсильвании действует предупреждение о ледяном шторме, где возможны многочисленные отключения электроэнергии и падение деревьев.