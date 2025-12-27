Поиск

СМИ узнали, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут без европейских лидеров

СМИ узнали, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут без европейских лидеров
Во время встречи Трампа и Зеленского в августе 2025 года
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп примет во Флориде президента Украины Владимира Зеленского без участия лидеров из ЕС, сообщает в субботу CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц.

"По словам официальных лиц из США и Европы, встреча, как ожидается, пройдет без европейских лидеров", - отмечается в сообщении.

При этом Зеленский заявлял, что ранее на этой неделе координировал переговорную позицию с рядом руководителей из Европы, подчеркивает CNN.

Ранее сообщалось, что переговоры Трампа и Зеленского планируются во Флориде в воскресенье.

США Дональд Трамп Украина Владимир Зеленский ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мощный снежный буран парализовал транспорт на северо-востоке США

СМИ узнали, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут без европейских лидеров

 СМИ узнали, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут без европейских лидеров

Бывший работник фабрики в Японии напал на сотрудников с ножом и отбеливателем

Что случилось этой ночью: суббота, 27 декабря

Трамп заявил, что именно он будет диктовать Зеленскому условия урегулирования

Рубио выразил обеспокоенность ситуацией в Йемене

 Рубио выразил обеспокоенность ситуацией в Йемене

WSJ сообщила о планах Трампа встретиться с Зеленским в воскресенье

 WSJ сообщила о планах Трампа встретиться с Зеленским в воскресенье

Что произошло за день: пятница, 26 декабря

Таиланд заявил, что не откажется от занятой территории для переговоров с Камбоджей

Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

 Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7979 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });