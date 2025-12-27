СМИ узнали, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут без европейских лидеров
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп примет во Флориде президента Украины Владимира Зеленского без участия лидеров из ЕС, сообщает в субботу CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц.
"По словам официальных лиц из США и Европы, встреча, как ожидается, пройдет без европейских лидеров", - отмечается в сообщении.
При этом Зеленский заявлял, что ранее на этой неделе координировал переговорную позицию с рядом руководителей из Европы, подчеркивает CNN.
Ранее сообщалось, что переговоры Трампа и Зеленского планируются во Флориде в воскресенье.