Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Фото: Maxim Konankov/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Ситуация в Белграде возвращается к норме утром в четверг после ночных беспорядков, сообщает агентство Tanjug.

"Общественный транспорт работает штатно. Никаких затруднений для движения нет ни на улицах, ни на мостах в Белграде", - сообщило агентству Городское транспортное предприятие.

В ночь на четверг в Белграде и ряде других городов Сербии произошли массовые беспорядки, во время которых пострадали более 60 человек, а также 16 полицейских.

В столице Сербии протестующие собрались у здания Конституционного суда и в Пионерском парке - традиционном месте сбора оппозиции в Белграде. Участники протестов забросали полицейских, обеспечивавших порядок, камнями и пластиковыми бутылками. Атакована штаб-квартира правящей Сербской прогрессивной партии.

В городе Нови Сад протестующие также напали на штаб-квартиру Сербской прогрессивной партии, в здании разбиты окна, подожжены несколько помещений.

Выступления оппозиции также прошли и в других городах Сербии - Нише, Панчево, Крушеваце, Смередево, Чачаке, Ужице, Горнем Милановаце.

"Каким-то чудом нам удалось поддержать мир", - прокомментировал ситуацию президент Сербии Александр Вучич, отметив, что для противодействия протестующим планов вводить армию в города нет. Он подчеркнул, что не допустит, чтобы в Сербии разгорелась гражданская война.

"Зачинщики насильственных действий будут привлечены к ответственности", - заявил Вучич.

Протесты в Сербии начались после обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября прошлого года. Тогда погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.