Поиск

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков
Фото: Maxim Konankov/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Ситуация в Белграде возвращается к норме утром в четверг после ночных беспорядков, сообщает агентство Tanjug.

"Общественный транспорт работает штатно. Никаких затруднений для движения нет ни на улицах, ни на мостах в Белграде", - сообщило агентству Городское транспортное предприятие.

В ночь на четверг в Белграде и ряде других городов Сербии произошли массовые беспорядки, во время которых пострадали более 60 человек, а также 16 полицейских.

В миреВучич заверил, что "Майдан" в Сербии невозможенЧитать подробнее

В столице Сербии протестующие собрались у здания Конституционного суда и в Пионерском парке - традиционном месте сбора оппозиции в Белграде. Участники протестов забросали полицейских, обеспечивавших порядок, камнями и пластиковыми бутылками. Атакована штаб-квартира правящей Сербской прогрессивной партии.

В городе Нови Сад протестующие также напали на штаб-квартиру Сербской прогрессивной партии, в здании разбиты окна, подожжены несколько помещений.

Выступления оппозиции также прошли и в других городах Сербии - Нише, Панчево, Крушеваце, Смередево, Чачаке, Ужице, Горнем Милановаце.

В миреПо делу об обрушении крыши вокзала в Нови Саде задержан бывший министрЧитать подробнее

"Каким-то чудом нам удалось поддержать мир", - прокомментировал ситуацию президент Сербии Александр Вучич, отметив, что для противодействия протестующим планов вводить армию в города нет. Он подчеркнул, что не допустит, чтобы в Сербии разгорелась гражданская война.

"Зачинщики насильственных действий будут привлечены к ответственности", - заявил Вучич.

Протесты в Сербии начались после обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября прошлого года. Тогда погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.

Сербия Белград Нови Сад Александр Вучич Сербская прогрессивная партия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 14 августа

Уолл-стрит выросла в среду

Уолл-стрит выросла в среду

США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Что произошло за день: среда, 13 августа

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Макрон отметил, что вопросы территорий Украины должны обсуждаться с Киевом

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6960 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });