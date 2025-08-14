Поиск

Глава Deutsche Bahn уйдет в отставку

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рихард Луц, главный исполнительный директор государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn, уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении федерального министерства транспорта Германии.

Луц руководит компанией восемь лет, срок его полномочий истекает в 2027 году. Он останется в должности до назначения преемника, поиски которого уже начались.

Deutsche Bahn в последнее время столкнулась с массой проблем, включая постоянные опоздания и необходимость модернизировать устаревшую инфраструктуру.

В 2024 году компания зафиксировала чистый убыток в размере почти 1,8 млрд евро и операционный убыток в 333 млн евро. В текущем году руководство ожидает возврата к операционной прибыли.


Deutsche Bahn
