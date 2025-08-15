Трамп может лично встретить Путина во время его прилета на Аляску

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сам приедет встретить российского коллегу Владимира Путина, когда он прилетит на саммит в штат Аляска, сообщает в пятницу NBC со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников американской администрации.

"По их словам, Трамп, как ожидается, окажет торжественный прием президенту Путину после его прибытия на военную базу "Элмендорф-Ричардсон" в пятницу, и Трамп планирует лично приветствовать российского лидера", - информирует телеканал.

Однако, уточнили источники, точные детали саммита все еще находятся в стадии окончательного согласования.

Также три сотрудника администрации заявили NBC, что Трамп не планирует звонить европейским лидерам или президенту Украины Владимиру Зеленскому до саммита в пятницу. Неясно, изменится ли такое решение президента США во время его 7-часового перелета из Вашингтона на Аляску.

Согласно расписанию Белого дома, Трамп должен вылететь на Аляску в 6:45 по местному времени (13:45 по Москве).

Трамп проведет встречу с Путиным на военной базе "Элмендорф-Ричардсон" в городе Анкоридж в пятницу.