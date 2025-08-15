Трамп пригрозил России тяжелыми экономическими последствиями при отказе от урегулирования

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россию ожидают серьезные экономические потери в случае, если она не пожелает урегулировать кризис на Украине, заявил по пути на саммит на Аляске президент США Дональд Трамп. Аудиозапись его общения с журналистами в самолете опубликовалапресс-служба Белого дома.

"Экономически это будет очень серьезно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о последствиях для России в случае, если не удастся достичь соглашения об урегулировании украинского кризиса.

Трамп подчеркнул, что делает это "не ради себя". "Мне это не нужно. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", - отметил американский президент.